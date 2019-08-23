Son Dakika Haberleri: Tonlarca arpa yola saçıldı
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Tonlarca arpa yola saçıldı

1 saat önce

Arpa yüklü kamyon devrildi, tonlarca arpa yola saçıldı.

Tonlarca arpa yola saçıldı, System.String[]

Arpa yüklü kamyon devrildi, tonlarca arpa yola saçıldı.


Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana geldi. F.H. Yönetimindeki 58 ABK 085 plakalı hububat yüklü kamyon, Kuşkaya köyü Gürün yol ayrımında virajı alamayarak devrildi. Kamyonun kasasındaki yaklaşık 25 ton arpa yola saçıldı. Kazada yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kangal, Gürün, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:04 Kaynak: İHA
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