Son Dakika Haberleri: Tonlarca Atık Ayrıştırılıp Geri Dönüşüme Kazandırıldı

Tonlarca Atık Ayrıştırılıp Geri Dönüşüme Kazandırıldı

35 dakika önce

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 2018 yılında 520 ton ambalaj atığı, 448 ton cam atığının ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldığını bildirdi.

Tonlarca Atık Ayrıştırılıp Geri Dönüşüme Kazandırıldı, System.String[]
Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 2018 yılında 520 ton ambalaj atığı, 448 ton cam atığının ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldığını bildirdi.

Başkan İşbilen, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevrenin korunması, geri dönüşüme katkı sağlanarak ekonomik gelir elde edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

8 yıl önce başlatılan geri dönüşüm çalışmalarının Sıfır Atık Projesiyle büyüyerek geliştiğini aktaran İşbilen, "Çevreyi korumak, geri dönüşümle ekonomik kalkınma amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Her yıl tonlarca atığı kaynağında toplayıp ayrıştırıyoruz." dedi.

Çevreci projelerin süreceğini ifade eden İşbilen, şunları kaydetti:

"İsrafın önlenmesi, atıkları geri kazanarak ekonomiye katkı sağlanması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması için belediye olarak mücadele ediyoruz. 2018 yılında ilçemizde 520 ton ambalaj atığı, 448 ton cam atığı, 41 bin 400 kilogram tıbbi atık, 17 bin 970 kilogram bitkisel atık yağ, 4 bin kilogram elektronik atık, 587 kilogram atık pil ayrıştırılıp geri dönüşüme kazandırıldı. 2019 yılı için yüzde 10 verimli büyümeyi hedefliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:45 Kaynak: AA

Enis İşbilen, Uzunköprü, Ekonomi
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