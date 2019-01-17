Tonlarca Kar Kamyonlarla Taşındı
1 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilçe merkezinde biriken tonlarca karlar Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlar ile taşındı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilçe merkezinde biriken tonlarca karlar Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlar ile taşındı.
Bozüyük'te geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, ilçe merkezinde kaldırımlarda ve yollarda biriken tonlarca kar kamyonlar ile taşındı. Belediye ekipleri kepçeler, greyderler ve kamyonlar ile tonlarca karı şehir dışına taşıdılar. Gece saatlerinde başlayan çalışmalar gece boyunca devam ederken, ekipler buzlanmalara karşı tuzlama ve kaldırım solisyonlama çalışmalarına da devam etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:34 Kaynak: İHA
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