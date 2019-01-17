Son Dakika Haberleri: Tonlarca Kar Kamyonlarla Taşındı

Tonlarca Kar Kamyonlarla Taşındı

57 dakika önce

Tonlarca kar kamyonlarla taşındıBİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilçe merkezinde biriken tonlarca karlar Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlar ile taşındı.

Tonlarca kar kamyonlarla taşındı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilçe merkezinde biriken tonlarca karlar Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlar ile taşındı.
Bozüyük'te geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, ilçe merkezinde kaldırımlarda ve yollarda biriken tonlarca kar kamyonlar ile taşındı. Belediye ekipleri kepçeler, greyderler ve kamyonlar ile tonlarca karı şehir dışına taşıdılar. Gece saatlerinde başlayan çalışmalar gece boyunca devam ederken, ekipler buzlanmalara karşı tuzlama ve kaldırım solisyonlama çalışmalarına da devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:50 Kaynak: İHA

Bilecik, Bozüyük, Güncel
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