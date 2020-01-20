Tonlarca kar kamyonlarla taşındı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, etkili olan yoğun kar yağışının ardından Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çarkının döndüğü sanayi, marangozlar, kömürcüler ve galericiler sitelerinde iş makineleri vasıtasıyla toplanan tonlarca ağırlığındaki karı kamyonlara yükleyerek ilçe dışına taşıdı.



Van'da cuma günü etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışının ardından sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçen Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, 15 şoför ve 15 operatör olmak üzere toplam 30 personel, 9 adet kamyon, 4 adet greyder, 4 adet kazıcı ve 2 adet loderle cumartesi ve pazar günü ara vermeden karla mücadele çalışması yürüttü. Belediye Başkanı Salih Akman'ın direktifleri ile ilin ekonomi çarkının döndüğü ve binlerce kişinin istihdam edildiği Küçük Sanayi Sitesi, Marangozlar Sitesi, Tuşba Oto Galericiler Sitesi ile Kömürcüler Sitesinde biriken karlar, iş makineleri ile toplandıktan sonra kamyonlarla site dışına taşındı.



Hafta sonu tatilini fırsat olarak değerlendiren belediye ekipleri, binlerce insanın istihdam edildiği sitelerde iş ve üretimin sağlıklı bir şekilde yürümesi için gece gündüz çalışarak mesainin başladığı pazartesi gününe temiz bir ortam bıraktı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Salih Akman'ın direktifleri ile 2 gün boyunca yürüttükleri çalışma sonucu toplam 40 kilometrelik yol ağında topladıkları 230 kamyon karı iş alanlarının dışına taşındıklarını söyledi.



Ayrıca etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı 10'u merkez toplam 18 mahallede kar temizleme çalışması yürütülerek, don olayından dolayı buzlanmanın yaşandığı bölgelerde de tuzlama çalışması yapıldı. - VAN