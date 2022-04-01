Tonlarca mermer tableti üzerine düştü! Talihsiz adam, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tonlarca mermer tableti üzerine düştü! Talihsiz adam, hastanede hayatını kaybetti

01.04.2022 15:00

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vinç operatörü, arkadaşlarıyla kapı önünde sohbet ettiği esnada tonlarca mermer tabletinin üzerine devrilmesiyle ağır yaralandı. Mermerlerin altından güçlükle çıkarılan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mermerleri taşımak için vinç ile gelen 44 yaşındaki Mehmet Küçükbaş, bir süre kapı önünde arkadaşlarıyla sohbet etti. O esnada tonlarca mermer tableti, Küçükbaş'ın üzerine devrildi. Bunun üzerine hızlı bir şekilde arkadaşlarının ve vinç yardımıyla mermerlerin altından çıkarılan Küçükbaş, ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Küçükbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Küçükbaş'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Vinç operatörünün feci ölümü! Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Mermer tabletlerin Mehmet Küçükbaş'ın üzerine düşmesi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Küçükbaş, bir anda mermer tabletler altında kalıyor.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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Tonlarca mermerin altında can vermişti; o anlar kamerada Tonlarca mermerin altında can vermişti; o anlar kamerada Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi

Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tonlarca mermer tableti üzerine düştü! Talihsiz adam, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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