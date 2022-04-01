TONLARCA MERMERİN ALTINDA CAN VERMİŞTİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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TONLARCA MERMERİN ALTINDA CAN VERMİŞTİ; O ANLAR KAMERADA

01.04.2022 14:39

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, vinç operatörü Mehmet Küçükbaş'ın (44) hayatını kaybettiği, tonlarca mermerin altında kaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, vinç operatörü Mehmet Küçükbaş'ın (44) hayatını kaybettiği, tonlarca mermerin altında kaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Akçaalan Mahallesi'ndeki mermer satışı yapılan işletmede meydana geldi. Vinç operatörü Mehmet Küçükbaş, iddiaya göre, incelediği mermer tabletlerin kayması sonucu tonlarca yükün altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirilirken, operatörün arkadaşları da yardıma koştu. Küçükbaş, vinçle mermerlerin altından çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Küçükbaş, kurtarılamadı. Küçükbaş'ın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma da soruşturma başlattı.

Öte yandan vinç operatörü Mehmet Küçükbaş'ın hayatını kaybettiği, tonlarca mermerin altında kaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yerdeki mermerlerin yanında işlem yaptığı sırada tabletlerin Küçükbaş'ın üzerine devrildiği ve çevredekilerin de panikle mermerlerin altından kurtarmaya çalıştıkları anlar yer aldı.

TONLARCA MERMERİN ALTINDA CAN VERMİŞTİ; O ANLAR KAMERADA
TONLARCA MERMERİN ALTINDA CAN VERMİŞTİ; O ANLAR KAMERADA
TONLARCA MERMERİN ALTINDA CAN VERMİŞTİ; O ANLAR KAMERADA
TONLARCA MERMERİN ALTINDA CAN VERMİŞTİ; O ANLAR KAMERADA
TONLARCA MERMERİN ALTINDA CAN VERMİŞTİ; O ANLAR KAMERADA
TONLARCA MERMERİN ALTINDA CAN VERMİŞTİ; O ANLAR KAMERADA
TONLARCA MERMERİN ALTINDA CAN VERMİŞTİ; O ANLAR KAMERADA
TONLARCA MERMERİN ALTINDA CAN VERMİŞTİ; O ANLAR KAMERADA
TONLARCA MERMERİN ALTINDA CAN VERMİŞTİ; O ANLAR KAMERADA
TONLARCA MERMERİN ALTINDA CAN VERMİŞTİ; O ANLAR KAMERADA

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TONLARCA MERMERİN ALTINDA CAN VERMİŞTİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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