Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi - Son Dakika
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Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi

01.04.2022 13:37
Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, üzerine tonlarca mermer tableti düşen Mehmet Küçükbaş hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, üzerine tonlarca mermer tableti düşen Mehmet Küçükbaş hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Akçaalan Mahallesi'nde bir mermer satış ofisi önünde meydana geldi. Mermerleri taşımak için vinç ile gelen 44 yaşındaki Mehmet Küçükbaş, bir süre kapı önünde arkadaşlarıyla sohbet etti. O esnada tonlarca mermer tableti, Küçükbaş'ın üzerine devrildi. Bunun üzerine hızlı bir şekilde arkadaşlarının ve vinç yardımıyla mermerlerin altından çıkarılan Küçükbaş, ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Küçükbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Küçükbaş'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mermer tabletlerin Mehmet Küçükbaş'ın üzerine düşmesi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Küçükbaş, bir anda mermer tabletler altında kalıyor.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi
Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi
Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi
Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi
Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi
Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi

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Jandarma, Akçaalan, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi - Son Dakika


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