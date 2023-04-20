Tonlarca Pırasa Boş Alana Atıldı - Son Dakika
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Tonlarca Pırasa Boş Alana Atıldı

20.04.2023 20:30
Tonlarca Pırasa Boş Alana Atıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde üreticinin elinde kalan tonlarca pırasa, sezon sonu ve bayram arifesinde dışarıdan alıcı gelmemesi nedeniyle atıldı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri inceleme yaparken, atılmış pırasa yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti.

Samsun'un Bafra ilçesinde üreticinin elinde kalan tonlarca pırasa boş alana atıldı.

Organize Sanayi Bölgesi Sedde Yolu kenarında bulunan boş alanda tonlarca atılmış pırasa yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Durumu zabıta ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Kışlık sebze olan pırasanın sezon sonu olması ve bayram arifesi nedeniyle dışarıdan alıcı gelmemesi üzerine satamadıkları için atılmış olabileceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Organize Sanayi Bölgesi, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tonlarca Pırasa Boş Alana Atıldı - Son Dakika


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