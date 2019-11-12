Son Dakika Haberleri: Tony Parker'ın forması emekli edildi
Son Dakika Spor Tony Parker'ın forması emekli edildi - Son Dakika Spor

Tony Parker'ın forması emekli edildi

7 saat önce

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından San Antanio Spurs, efsane oyuncularından Tony Parker'ın 9 numaralı formasını emekliye ayırdı.

Tony Parker'ın forması emekli edildi, System.String[]

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından San Antanio Spurs, efsane oyuncularından Tony Parker'ın 9 numaralı formasını emekliye ayırdı. 37 yaşındaki eski yıldızın forması, San Antanio Spurs'un salonu AT&T Center'ın tavanında kulübün efsane isimlerinin formalarının bulunduğu bölümdeki yerini aldı.

2011-2018 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen Fransız oyun kurucu geçtiğimiz yıl aktif basketbol kariyerine son verdiğini açıkladı. Tony Parker, kendisini 2001 NBA draftında 28'inci sıradan seçen San Antanio Spurs'ta, 2011 NBA lokavtı sürecinde ülkesinin takımı ASVEL'de oynaması dışında, 17 sezon boyunca forma giydi.

SPURS İLE 4 NBA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Tony Parker, San Antanio Spurs'ta 2003, 2005, 2007 ve 2014 olmak üzere toplam 4 NBA şampiyonluğu gördü. Fransız efsane basketbolcu ilki 2006 yılında olmak üzere 6 kez de All- Star seçilme başarısı gösterdi. Parker 2007 NBA Finali'nde de en değerli oyuncu (MVP) ödülüne layık görüldü.

FRANSA İLE 2013'TE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Tony Parker, ilki 2001 yılı olmak üzere ülkesi Fransa ile 8 kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti. 37 yaşındaki oyun kurucu, Fransa ile 2005 ve 2015'te bronz, 2011'de gümüş, 2013 yılında ise Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.


Tony Parker, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meclis raporu hazırlandı: 150 gencin intiharında mavi balina şüphesi var
Çöken duvarın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Damla hayatını kaybetti Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 23:29:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tony Parker'ın forması emekli edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]