Son Dakika Haberleri: Tony Taylor Pınar Karşıyaka yolunda
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Tony Taylor Pınar Karşıyaka yolunda

37 dakika önce

TRANSFERDE şutör guard Brondon Triche, pivot Jordan Morgan, uzun forvet Amath M'Baye, guard Yunus Emre Sonsırma, uzun forvet Metecan Birsen ve kısa forvet Tony Crocker'ı renklerine bağlayan Pınar Karşıyaka, 28 yaşındaki guard Tony Taylor ile prensipte anlaşma sağladı.

Tony Taylor Pınar Karşıyaka yolunda, System.String[]

TRANSFERDE şutör guard Brondon Triche, pivot Jordan Morgan, uzun forvet Amath M'Baye, guard Yunus Emre Sonsırma, uzun forvet Metecan Birsen ve kısa forvet Tony Crocker'ı renklerine bağlayan Pınar Karşıyaka, 28 yaşındaki guard Tony Taylor ile prensipte anlaşma sağladı.
Geçen sezonu İtalya'nın Virtus Bologna takımında geçiren ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Amerikalı oyuncunun en kısa sürede İzmir'e geleceği ifade edildi. Türkiye'de 2017-2018 sezonunda Banvit forması da giyen Taylor, Bologna formasıyla 20 maça çıkarken 10.5 sayı, 3.2 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.


- İzmir
Pınar Karşıyaka, Bologna, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:18 Kaynak: DHA
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