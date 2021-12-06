Tonya'da "Fındık Üretici Eğitim Semineri" düzenlendi - Son Dakika

Trabzon Ticaret Borsası (TTB), Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında Tonya ilçesinde "Fındık Üretici Eğitim Semineri" düzenledi.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, İskenderli Mahallesi'nde gerçekleştirilen seminerde, Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin'in katılımcılara, fındıkta yeni dikim sistemleri ve modern tarım uygulamaları konusunda bilgiler verdiği belirtildi.

Seminer sonunda tek gövde sistemini göstermek için sembolik fidan dikimi yapıldığı aktarılan açıklamada, seminere katılanlardan gelecek yılki fidan dağıtımı için de taleplerin alındığı kaydedildi.

Seminere katılan Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, üretimin önemine vurgu yaparak, "Üretmeyenlerin akıbeti üretenlere mahkum olmaktır. Dünyanın en kaliteli tereyağını hayvancılık yaparak üreten Tonya yöresinde, her alanda üretimi artırmak için çaba gösteriyoruz." ifadesini kullandı.