Tonya'da 'Hayvancılıkta Üretim ve Kaliteyi Arttırmak' ele alınacak

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından düzenlenen 12x12 Karadeniz Toplantıları'nda bu ay 'Trabzon'da Hayvancılıkta Üretim ve Kaliteyi Arttırmak' ele alınacak.



3T.Tarım-Ticaret-Turizm sloganı ile her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıların 5'incisi 11 Ekim Cuma günü Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası'nda yapılacak.



"Tonya'dan Dünya'ya" sloganı ile meşhur tereyağına önceliğin verileceği toplantı forum şeklinde ve açık havada gerçekleştirilecek. Yayladan göçün de temsili olarak canlandırılacağı ve yeni açılan Foleya Otel tesislerinde Tonya Belediyesi ile birlikte yapılacak foruma gazeteci-yazar Abdurrahman Yıldırım moderatörlük yapacak.



Açılış konuşmalarının ardından karşılıklı olarak fikir alış verişi şekliyle gerçekleştirilecek foruma konuşmacı olarak Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.Mehmet Bozoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu ve üretici firma Kebir Süt ortaklarından Yılmaz Karadeniz katılacaklar.



Toplantının ardından sonuç bildirisi yayınlanıp, ortaya konan görüşler raporlanarak ilgili ve yetkili kişi ile kuruluşlara gönderilecek. - TRABZON