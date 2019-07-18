Top Gun: Maverick Filmi

1986 tarihli, başrollerini Tom Cruise
ile Kelly McGillis'in paylaştıkları Top Gun’ın devam halkası olan Top Gun: Maverick’ın başrolünde yine Tom Cruise yer alıyor. Tom Cruise, ilk film
de olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri
Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak hayranlarının karşısına çıkacak. Filmin yönetmenliğini ise Joseph Kosinski
üstleniyor. Yönetmen:
Joseph KosinskiSenaryo: Jim Cash
, Peter CraigOyuncular: Jennifer Connelly
, Tom Cruise, Jon Hamm
, Val Kilmer
, Miles Teller
, Ed Harris
, Glen Powell, Jean Louisa Kelly, Lewis Pullman, Manny Jacinto, Monica Barbaro, Jay Ellis, Peter Mark Kendall, Jake Picking, Bashir Salahuddin, Rachael Markarian, Chelsea
Harris, Penelope Kapudija, Lyliana Wray, Jason Woods, Charles Parnell, Danny Ramirez, Raymond Lee
, Kara Wang, Daniel Lewis, Greg Tarzan Davis, Roberta Sparta, Andre Franco, Randy Davison, Nancy
DeMarsFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Top Gun: MaverickYapımcı Firma: Jerry Bruckheimer
FilmsYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
26.06.2020Top Gun: Maverick Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.