Top model Halima Aden, İstanbul'a geliyor - Son Dakika

10 ay önce modelliğe ve podyumlara veda eden top model Halima Aden, Türkiye'den çıkan global moda markası Modanisa'nın 2 yıl boyunca marka elçisi olacak. Aden, Modanisa ile iş birliğinin detaylarının açıklanacağı dünya lansmanı için 14 Eylül Salı günü İstanbul'a gelecek.

Aden, vardığı anlaşmayı "eve dönüş" olarak niteleyerek, "Modanisa'nın marka elçisi olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Şimdi eve dönüş hissi yaşıyorum" dedi.

Halima Aden, aynı zamanda Vogue dergisine kapak olmuştu. Kenya'da bir mülteci kampında doğan ve ABD'ye taşınmadan önce 7 yaşına kadar burada büyüyen Somali kökenli Aden, inancına uygun giyinmeye kimsenin yönlendirmesi veya baskısıyla başlamadığını söylüyor ve "Hayatta kendi tercihiniz olmayan her şey sizi baskı altına alır ve size zor gelir. Ancak büyük çoğunluk için bu bir seçim. Benim için de bu bir tercihti" demişti.

-İHA-