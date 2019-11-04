Son Dakika Haberleri: Top oynarken fenalaşan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Top oynarken fenalaşan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Top oynarken fenalaşan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

6 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde top oynarken fenalaşan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Top oynarken fenalaşan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ilçesinde top oynarken fenalaşan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Yiğit Efe Deniz, arkadaşları ile top oynarken fenalaştı. Yiğit Efe'nin bir anda yere yığıldığını gören arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Yardım ekipleri tarafından küçük çocuk, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yiğit Efe hayatını kaybetti. Yiğit Efe'nin ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yiğit Efe'nin cenazesi ise tamamlanan işlemlerinin ardından Yenikent Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KOCAELİ

Derince, Kocaeli, EFE, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:43 Kaynak: İHA
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