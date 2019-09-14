Son Dakika Haberleri: Top oynarken yıldırım isabet eden genç ağır yaralandı
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Top oynarken yıldırım isabet eden genç ağır yaralandı

56 dakika önce

Konya'nın Altınekin ilçesinde arkadaşlarıyla top oynadığı sırada yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Top oynarken yıldırım isabet eden genç ağır yaralandı, System.String[]

Konya'nın Altınekin ilçesinde arkadaşlarıyla top oynadığı sırada yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

İlçe merkezindeki futbol sahasında arkadaşlarıyla top oynayan Mehmet Çuhadar'a yıldırım isabet etti.

Yaralanan Çuhadar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çuhadar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Mehmet Çuhadar, Altınekin, Futbol, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:08 Kaynak: AA
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