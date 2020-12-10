Top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovalayan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde oturan Mithat B., dün akşam saatlerinde, evinin önünde top oynayan çocuklardan rahatsız olup onlarla tartışmaya başladı.

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