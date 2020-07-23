Top yerine karpuza kafa attı, sosyal medyada fenomen oldu - Son Dakika

Trabzon'da sosyal medya fenomeni "02 Jilet" lakaplı Hasan Aksoy, yaptığı çılgınlıklarla sınır tanımıyor. Aksoy, son olarak arkadaşına top yerine karpuz atınca sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde sosyal medyada fenomen olan Ferhat Aksoy ve arkadaşı Hasan Aksoy, 2 yılda yaptıkları ve"Hoyrat" ismini verdikleri arazi aracıyla insanların yürümeye cesaret edemediği yollardan geçerek dikkatleri üzerlerine çekmişlerdi. Zaman zaman yaptıkları şakaları sosyal medyada yayınlayan "02 Jilet" lakaplı Hasan Aksoy, son olarak arkadaşına boru içerisine futbol topunu göndermesi için top yerine karpuz atınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Yaptıkları şakaların sosyal medyada çok güzel yorumlar ve beğeni aldığını belirten Hasan Aksoy, şaka yaptığı arkadaşının çok güçlü olduğunu bildiğini ifade ederek, "Çekimlerini yaptığımız video görüntüleri önceden kararlaştırılan çekimler değil, anında gelişen olaylar. Dolayısıyla izleyenlerden beğeni alıyoruz, bu da bizi sevindiriyor. Akşamdan iş yerinde otururken arkadaşlarla böyle bir şaka yapalım diye karar aldık. Onlar da olsun dediler. Önce bir futbol topu, sonra da bir karpuz aldık. Karpuzu sakladık. Arkadaşlar videoda görülen borunun içine kafayla topu atmaya çalıştılar. Şahin kardeşimiz lakabı da 'Yük Gemisi'dir. En son sıra kendisine gelince top yerine daha önceden sakladığım karpuzu alıp ona attım, o da karpuza kafa vurunca ortaya böyle görüntüler çıktı. Bu şakaları yaparken arkadaşımızın güçlü olduğunu biliyorduk. Bildiğimiz için böyle bir şaka yaptık. Herkese bu şakaları yapmayız. Kendisinden arkadaş ve dost olarak çok memnunum. Yıllardır yanımda, kendisini çok seviyorum. Başka şakalarımız da var. Biz böyle doğal bir insanız. Benim lakabım "02 Jilet". Biz bir ekibiz. Yeni bir videomuz daha var, onu da ilerleyen günlerde sayfamıza atacağız" dedi.

"Yorumlar iyi yönde"

Yapılan yorumların iyi yönde olduğunu belirten Aksoy, "Karpuz olayında yorumlar genelde çok iyi. Bazı arkadaşlar farklı yazabiliyor, olabilir. Biz ona çok takılmayız. Herkese saygı duyuyoruz. Bizi izleyen, seyreden herkese saygılarımızı sunuyoruz.. Allah hepsinden razı olsun. Videolarımızı izlemeye devam edin. Halistara offroad olarak çok şeylere imza atacağımızı, başarı yapacağımızı belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

"Kafama top yerine karpuz geldi, hiçbir şey hissetmedim"

Arkadaşlarıyla birlikte gelen topa kafa vurarak boru içerisine göndermeye çalıştıklarını belirten "Yük Gemisi" lakaplı Şahin Dilli de, "Daha öncesinde bu durumdan haberim yoktu. Hasan abimiz işimiz var diye beni çağırdı. Bana top meselesi var, maç yapalım dedi. Bende olsun yapalım dedim. Daha sonra sıraya geçtik. Ben en son sıradaydım. Hasan abiye beni en son sıraya neden koydun dedim. Bana sen geç dedi. Topu boruya atacaktık, önce atamadım. O sıra bana top yerine karpuz geldi. Karpuza vurduğumu sonradan fark ettim. Neler hissettin deyince hiçbir şey hissetmedim dedim. Acı falan hiç duymadım. Olan karpuza oldu, bana hiçbir şey olmadı" ifadelerini kullandı. - TRABZON