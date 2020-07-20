Topaç sarımsağında hedef ihracat - Son Dakika

Topaç sarımsağında hedef ihracat

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde nesilden nesile aktarılan yerli tohumu kullanarak sarımsak üreten çiftçiler, ürünleri yurt dışına da satılsın istiyor.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde nesilden nesile aktarılan yerli tohumu kullanarak sarımsak üreten çiftçiler, ürünleri yurt dışına da satılsın istiyor.

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Yörede, kokusu ve aromasıyla tanınan, Nevşehir ve çevre illerdeki halk pazarlarında tüketiciye sunulan sarımsak, her yıl elde edilen tohumun bir sonraki sezonda toprakla buluşturulmasıyla uzun yıllardır 1377 nüfuslu köyün en önemli geçim kaynağı olmaya devam ediyor.


Ürünün tanınırlığı ve pazar payının artırılması amacıyla Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca verilen destekle geçen yıl sarımsak depolama, soyma ve paketleme tesisinin kurulduğu köydeki çiftçiler, yaptıkları marka ve coğrafi işaret tescil başvurusunun neticelenmesini bekliyor.


Topaç Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Vedat Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy halkının büyük çoğunluğunun sarımsak yetiştirdiğini, ürünlerinin güzel kokusu ve aroması dolayısıyla tercih edildiğini belirtti.


Aydoğdu, "Köyde 1200 dekar alandan senelik 650 ton civarında ürün alıyoruz. Bu yıl mevsim koşulları nedeniyle yaklaşık 500 ton rekolte bekliyoruz. Kooperatif adına sarımsak soyma ve paketleme tesisi kurduk. Bu tesisle çiftçimizin geliri artacaktır. Ürünümüzü yurt dışına ihraç etme hedefimiz var. İnşallah köylümüzün tamamı arazilerine bundan sonra sarımsak ekecek." dedi.

Üreticilerden Adnan Yıldız da su olmadığı için kıraç tarım yapılan arazilerinin rakım ve toprak yapısı nedeniyle burada üretilen sarımsağın dayanıklı ve yoğun aromalı olduğunu ifade etti.


Tohumların çok uzun yıllardır köyde ekilen ve bugüne kadar varlığını sürdüren sarımsaklardan elde edildiğini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:


"Kendimi bildim bileli köyümüzde sarımsak üretilir. Önceleri daha az ekim vardı ama kendi tohumumuzu hep kendimiz ürettik. Dışarıdan sarımsak tohumu almıyoruz. Hasat döneminde elde ettiğimiz ürünün bir kısmını tohum için ayırıyoruz. Organik gübre kullanıyoruz, kimyasal gübre çok nadiren kullanılıyor. Ürettiğimiz sarımsak Türkiye'nin çeşitli yörelerine gidiyor. Kullananlar bu sarımsaktan dayanıklılığı ve lezzeti nedeniyle vazgeçmiyor. Geçen yıl tarlada kilosu 5 ile 20 lira arasında satılmıştı. Bu yıl ise büyüklüklerine göre kilosu 10 ile 25 liradan satılıyor. Toptan ve perakende satış yapılıyor."

Üreticilerden Nihat Karakaş da tek gelir kaynaklarının sarımsak olduğunu ifade etti.


Köy halkının ekim, çapalama ve hasat dönemlerinde ailece tarlada çalıştığını belirten Karakaş, ürünün pazarının genişlemesiyle emeklerinin karşılığını daha fazla almayı umduklarını söyledi.

Konya Ovası Projesi, Nevşehir, Acıgöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Topaç sarımsağında hedef ihracat - Son Dakika Ekonomi
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