'Topal Kemal Çetesi'ne polis operasyonu: 9 gözaltı

'Topal Kemal Çetesi' çökertildi, operasyonla 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da otomobil hırsızlarına operasyon anı polis kamerasında

İSTANBUL - 'Topal Kemal Çetesi' olarak bilinen otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler Sultangazi, Kağıthane, Avcılar ve Bahçelievler ilçelerinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. Polis, olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından 4 ilçede park halinde bulunan otomobilleri çekiciye yükleyerek çalan şahısların kimliğini tespit etti. Ekipler, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, 5 Kasım Pazartesi günü İstanbul ve Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarla çete lideri 'Topal Kemal' lakaplı Kemal K. ve 8 çete üyesi yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin 4 ilçede çekiciye yükleyerek çaldıkları minibüs ve kamyonetleri İkitelli'de bulunan ve şüphelilerden birine ait olduğu öğrenilen bir yedek parçacıda parçaladıktan sonra sattıkları belirlendi.

'Topal Kemal' olarak bilinen Kemal K. ve 8 çete üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin çaldıkları araca ait parçaları yedek parçacıya getirdiği görüldü.