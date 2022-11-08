Bunun üzerine mahalledeki hayvanseverler, konu hakkında polis merkezine giderek şikayette bulundu. Köpek, hayvanseverler tarafından koruma altına alındı. Polis, olayın kim tarafından, ne zaman ve ne şekilde gerçekleştiğine yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İzmit'te sokak köpeğine korkunç muamele! Topallayan köpeğin bacağından 200'den fazla saçma çıktı - Son Dakika

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