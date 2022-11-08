İzmit'te sokak köpeğine korkunç muamele! Topallayan köpeğin bacağından 200'den fazla saçma çıktı - Son Dakika
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İzmit'te sokak köpeğine korkunç muamele! Topallayan köpeğin bacağından 200'den fazla saçma çıktı

08.11.2022 22:52

İzmit'te topalladığı için mahalle sakinleri tarafından veterinere götürülen "Fındık" isimli sokak köpeğinin sağ bacağından 200'den fazla saçma çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmit Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır topallayan 'Fındık' adındaki bir sokak köpeğini gören mahalle sakinleri, köpeği veterinere götürdü.

200'DEN FAZLA SAÇMA TESPİT EDİLDİ

Veterinerde yapılan kontrollerde röntgen filminin çekilmesiyle, köpeğin sağ bacağında 200'ün üzerinde saçma olduğu tespit edildi.

Korkunç olay! Topallayan köpeğin bacağını inceleyen doktorlar, gördükleri karşısında şaşkına döndü

KORUMA ALTINA ALINDI

Bunun üzerine mahalledeki hayvanseverler, konu hakkında polis merkezine giderek şikayette bulundu. Köpek, hayvanseverler tarafından koruma altına alındı. Polis, olayın kim tarafından, ne zaman ve ne şekilde gerçekleştiğine yönelik çalışma başlattı.

Korkunç olay! Topallayan köpeğin bacağını inceleyen doktorlar, gördükleri karşısında şaşkına döndü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmit'te sokak köpeğine korkunç muamele! Topallayan köpeğin bacağından 200'den fazla saçma çıktı - Son Dakika
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