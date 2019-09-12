"Topallayarak geldim koşarak çıkıyorum"

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan bel fıtığı hastası, tek ayağını kullanamayacağı derecede artan rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu Beyşehir Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyat sonrasında, eski sağlığına yeniden kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Beyşehir Devlet Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Barış Ordahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatla bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini dile getiren Ordahan, "Vücuda açılan 1,5-2 santimetre büyüklüğündeki kesiden gerçekleştirilen bu operasyonlarla, kişinin vücuduna mümkün olduğunca az miktarda müdahale edilmesi neticesinde başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz." dedi.

Ordahan, hasta Yunus Emre Karabağ'ın da birkaç yıldır bacak ve bel ağrısı çektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hastamız garsonluk yapıyormuş. Bize geldiğinde ayağını yukarı kaldırma fonksiyonunu kaybetmişti. Ayağını sürüyerek yürüyordu. Daha sonra ayağındaki ağrıların azaldığını söyledi. 'Ameliyat olmayabilirim, ağrılarım azaldı' şeklinde ifadeler kullandı. Fakat ayağındaki kısmi felç durumu ameliyat olmazsa ileriki zamanlarda psikolojik nedenlere nörolojik fiziksel olaylara yol açacağı için biz ameliyatını yapma kararı aldık. Ameliyatta mikroskobik cerrahi yöntemini uyguladık. Herhangi bir kemik almadan, vida koymadan, belini kaynatmadan, omurganın orijinalliğini bozmadan dünyadaki altın standart olan mikroskobik diskektomi foraminatomi tekniği ile 10 santim büyüklüğünde tek parça bel fıtığını vücuttan çıkarttık."

Dr. Ordahan, vücuttan çıkardıkları disk parçasının 10 santim büyüklüğünde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Parçanın bir bütün halinde çıkarılması tıpta çok ender görülen bir olay. Genelde küçük parçalar halinde çıkıyor. Bu parçalardan bir tanesinin bile içeride kalması ameliyatın başarısını engelliyor. Küçük bir yerde büyük bir ameliyatı bu sayede gerçekleştirdik. Hastamız ameliyat sonrasında ikinci gün yürümeye başladı. Ayağının kuvveti düzeldi. Şu anda rahat bir şekilde işlerini halledebiliyor."

Hasta Yunus Emre Karabağ da yaklaşık bir ay önce iş yerinde çalışırken ayaklarının uyuştuğunu söyledi.

Ameliyattan önce topallayarak yürüdüğünü anlatan Karabağ, "Daha sonra doktora başvurdum. Tedaviden sonra şu an çok iyi durumdayım. Topallayarak geldim, koşarak çıkıyorum. Çok mutluyum. Ayağa kalktım, yürüyorum, rahat bir şekilde yatıyorum. Çok güzel bir duygu, buradaki imkanlar herkese verilen büyük bir nimet. Bazen hareket edemiyordum, doktoruma ve hastanemize çok teşekkür ediyorum, onlara minnettarım." diye konuştu.