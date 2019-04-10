Son Dakika Haberleri: Topaloğlu, Başsavcı Ecir'i Ağırladı

Topaloğlu, Başsavcı Ecir'i Ağırladı

1 saat önce

Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Topaloğlu, Başsavcı Ecir'i Ağırladı, System.String[]
Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, 31 Mart seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den göreve seçilen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Topaloğlu da bu nazik ziyareti için Ecir'e teşekkür etti. Ziyarette Başkan Topaloğlu ile Başsavcı Ecir görüş alış verişinde bulundular.

Bu arada Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Filiz Bağımsız Devletler Topluluğu Eğitim Kültür Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Yana Balta ile Başkan Yardımcısı Elena Romanovska'yı makamında kabul etti. Balta ile Romanovska, Başkan Topaloğlu'na dernek bünyesi eğitim gören çocukların hazırladığı bir tabloyu hediye etti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:13 Kaynak: İHA
Başsavcı, Necati Topaloğlu, Kemer, Güncel
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