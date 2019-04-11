Topaloğlu Çiçeklerden Elde Edilen Geliri Bağışladı

19 Mayıs Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Osman Topaloğlu, tebrik amacıyla kendisine gönderilen çiçeklerin gelirini bağışladı.

19 Mayıs Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Osman Topaloğlu, tebrik amacıyla kendisine gönderilen çiçeklerin gelirini bağışladı.



Topaloğlu, görevine yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik amacıyla kendisine gönderilen çiçekleri satarak, gelirini 19 Mayıs İlçesi Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneğine bağışlama kararı aldı.





Topaloğlu, yaptığı açıklamada, gerek telefonla gerek sosyal medya üzerinden gerekse bizzat ziyaret edip çiçek gönderenlere, ayrıca kendisini üçüncü kez göreve layık gören vatandaşlara teşekkür ederek, kendisine gönderilen çiçeklerden elde edilen geliri Polis Haftası münasebetiyle bağışlamayı uygun gördüklerini söyledi.



19 Mayıs İlçesi Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İlfet Gören ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan da duyarlı davranışından dolayı Topaloğlu'na teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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