Topaloğlu: "Denizli gerçekten sağlık turizmi açısından önemli fırsatları olan bir kent" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Topaloğlu: 'Denizli gerçekten sağlık turizmi açısından önemli fırsatları olan bir kent' - Son Dakika

Topaloğlu: "Denizli gerçekten sağlık turizmi açısından önemli fırsatları olan bir kent"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Denizli'nin sağlık turizmi açısından önemli fırsatlar olan bir kent olduğunu ve bunun yanında kentin ayrıca jeotermal kaynakları açısından ülkenin en zengin bölgelerinden biri olduğunu belirtti.

Topaloğlu:

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Denizli'nin sağlık turizmi açısından önemli fırsatlar olan bir kent olduğunu ve bunun yanında kentin ayrıca jeotermal kaynakları açısından ülkenin en zengin bölgelerinden biri olduğunu belirtti.


Topaloğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Kurul Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu 'Termal Sağlık Turizmi' konulu toplantı için Denizli'ye geldi. Denizli Valisi Hasan Karahan'ı ziyaret eden Topaloğlu ve Ramazanoğlu ayrıca burada bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye başkanı Avni Örki ile kurul üyeleri katıldı.


Toplantının açılışında konuşan Topaloğlu, geçtiğimiz eylül ayında kurulun sağlık turizmi konusunu ele aldığını çalışmalara başladıklarını ifade etti. Topaloğlu termal turizmin sağlık turizmin alt başlıklarından biri olduğunu hatırlatarak, bu konuda Denizli'nin çok şanslı bir il olduğunu dile getirdi. Topaloğlu, "Bakanımızın moderatörlüğünde Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdik. Denizli gerçekten sağlık turizmi açısından önemli fırsatları olan bir il ve jeotermal kaynakları açısından ülkenin en zengin bölgelerinden biri tüm dünyada aslında çok önde olan bir yer ve özelliği var. 19 tane antik kenti var ve bölgede Pamukkale ayrı bir özellik sabahleyin birkaç tesisi görme şansımız oldu. Fizik tedavi yapılan otelleri gerçekten güzel ve şimdide sizinle birlikte yine bu konuyla ilgili bir toplantı yapacağız inşallah hayırlı olur. Biz tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel konukseverliğinizden dolayı çok sağ olun" dedi.


"Buradan katma değerli Türkiye için yapılacak çok işimiz var"


Denizli'nin termal kaynaklar bakımından zengin olduğunun altını çizen kurul üyesi Ramazanoğlu ise toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:


"Buradan katma değerli Türkiye için yapılacak çok işimiz var. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor, hangi hızda yapmamız gerekiyor ve doğru bir yol haritasını nasıl çizmemiz gerekiyor? Bunun için uğraşıyoruz. Bunun için akıl toplantıları yapıyoruz. Termal su dediğimiz şey Allah'ın bir lütfu. Denizli'de Allah bize fazlasıyla lütfetmiş. Bir tarafta bir bakıyorsunuz kalsiyum karbonatlı bir su bir tarafta demir oksitli bir su bir tarafta buhar jeotermal olarak kullanılmak üzere. Bütün bu imkanların en yüksek seviyeye çıkarılması ve hem Denizli'mize hem ülke ekonomimize bir ekonomik değer olarak dönüştürülmesi lazım."


Toplantı açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti. - DENİZLİ

Denizli, Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:57 Kaynak: İHA
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