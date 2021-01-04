Son dakika haber | 19 Mayıs'ta kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
04.01.2021 11:56
Son dakika haber... 19 Mayıs Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemeyi ihmal etmedi.
19 Mayıs Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemeyi ihmal etmedi.
Belediye ekipleri kısıtlama sebebi ile boş kalan sokaklarda ilçenin belirli noktalarına koyulan kaplara düzenli olarak mama ve su bıraktı.
Salgın sürecinden en çok sokak hayvanlarının etkilendiğini dile getiren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Sokakta yaşayan hayvanların aç kalmaması için onlara suluk mamalık yapıldı. Bu süreci hep birlikte dayanışma ile atlatacağımıza inanıyorum. Belediye olarak hayvanları korumayı bir görev biliyoruz." ifadelerine yer verdi.
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