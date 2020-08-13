Topaloğlu'ndan Urhal'a kılıç - Son Dakika

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, kendisini ziyaret eden Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'a kılıç hediye etti.

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ömer Urhal, "Belediye Başkanımızın hizmetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler aldık. İlimizin güvenliği başta olmak üzere gelişimine de katkı sunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir ilçe olmak için her türlü desteği emniyet güçlerimize vermeye devam edeceğiz. Milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan emniyet teşkilatımıza bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Topaloğlu, Müdür Urhal'a kılıç hediye etti. - SAMSUN