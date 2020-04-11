Toparlanma ikinci yarıda başlayacak
41 dakika önce
Başta Çin, ABD ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada yaşanan talep şoku yatırım harcamalarını olumsuz etkiliyor.
Başta Çin, ABD ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada yaşanan talep şoku yatırım harcamalarını olumsuz etkiliyor. Küresel toparlanma, salgını sınırlama önlemlerine bağlı olarak ikinci yarıda başlayabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:02
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