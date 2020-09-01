Toparlanma umutlarıyla petrol yüzde 1.0'den çok yükseldi

IHS Markit'in açıkladığı verilere göre, Birleşik Krallık imalat sanayi, kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından, Ağustos'ta 30 ayın en yüksek düzeyine yükseldiğin gösterdi.

Birçok ülkede açıklanan veriler yatırımcıların, küresel ekonomide toparlanmanın hız kazandığına ilişkin umutlarını artırınca petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek" iddiasına yanıt verdi: Böyle bir şey yok