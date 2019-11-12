Topbaş'tan Güngör'e hayırlı olsun ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Başkan Güngör'e başarı dileklerini ileten Topbaş, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ile uzun bir mesai süremiz oldu. Rabbim kolaylıklar versin. Çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı döneminde genel sekreterlik görevini yürüttüğüm, önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'a ziyareti dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Sayın Topbaş'ı şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ