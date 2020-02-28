Topçam Barajı'na düşen şahsı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Topçam Barajı'na düşen şahsı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Topçam Barajı'na düşen şahsı arama çalışmaları devam ediyor

7 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde babası ile birlikte Topçam Barajı'na giden ve baraja düşerek kaybolduğu sanılan Hulusi Aşçı'yı (34) arama çalışmaları devam ediyor.

Topçam Barajı'na düşen şahsı arama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde babası ile birlikte Topçam Barajı'na giden ve baraja düşerek kaybolduğu sanılan Hulusi Aşçı'yı (34) arama çalışmaları devam ediyor.


Olay dün saat 11.00 sıralarında Topçam Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hulusi Aşçı babası Fahri Aşçı ile birlikte Topçam Barajı kenarına gitti. Aşçı, bir süre baraj kenarında babası ile sohbet etti. Baba Fahri Aşçı park ettiği arabasının yanına giderek, bir süre sonra oğlunun bulunduğu yere geri döndü. Baba Aşçı, geri döndüğünde oğlunu bulamadı. Su kenarında oğlunun ceketini bulan baba, oğlunun suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Hulusi Aşçının suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine arama çalışması başlattı. Dün öğlen saatlerinde bölgeye gelen İzmir Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri barajda arama çalışması başlattı. Hulusi Aşçı'nın baraja düştüğü ihtimali üzerinde duran ekipler arama çalışmalarına devam ediyor. - AYDIN

Topçam, Aydın, Çine, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Denizde korku dolu anlar! Tuzla'da süreklenen gemi başka bir gemiye çarptı
Bazı banknotlarda değişiklik yapılacak Son dakika: Putin, güvenlik konseyiyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi suçladı Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 21:40:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Topçam Barajı'na düşen şahsı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]