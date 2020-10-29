Topçu: "Aklımız fikrimiz işgalci Ermenistan askerlerini 'it kovar gibi kovalayan' kahraman evlatlarımızla" - Son Dakika

Topçu: "Aklımız fikrimiz işgalci Ermenistan askerlerini 'it kovar gibi kovalayan' kahraman evlatlarımızla"

29.10.2020 22:14
Topçu:

Cumhurbaşkanı Danışmanı Yalçın Topçu, "Türk milleti olarak aklımız, fikrimiz ve yüreğimiz Karabağ'dan işgalci Ermenistan askerlerini İlham Aliyev'in ifadesiyle 'it kovar gibi kovalayan' kahraman evlatlarımızla ve katliama tabi tutulan masum sivil Azerbaycanlı kardeşlerimizledir" dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Yalçın Topçu, "Türk milleti olarak aklımız, fikrimiz ve yüreğimiz Karabağ'dan işgalci Ermenistan askerlerini İlham Aliyev'in ifadesiyle 'it kovar gibi kovalayan' kahraman evlatlarımızla ve katliama tabi tutulan masum sivil Azerbaycanlı kardeşlerimizledir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Azerbaycan'da bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi bağlarının çok güçlü olduğuna dikkati çeken Topçu, iki ülkenin de egemenliklerine ve topraklarına göz dikip düşmanlık yapan herkesin çok şey kaybedeceğini, dostluk yapanların ise çok şey kazanacaklarını belirtti.

"Asker ve sivil şehitlerimizin acıları Türkiye'deki her evin acısı"

Açıklamalarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak başlayan Topçu, "Cumhuriyet Bayramımızı kutlarken bile Türk milleti olarak aklımız, fikrimiz ve yüreğimiz Karabağ'dan işgalci Ermenistan askerlerini İlham Aliyev'in ifadesiyle 'it kovar gibi kovalayan' kahraman evlatlarımızla ve katliama tabi tutulan masum sivil Azerbaycanlı kardeşlerimizledir. Bilesiniz ki uykusunda Ermenistan füzeleri ile şehit edilen bir yaşındaki Medine ile okula yeni başlayan 7 yaşındaki Aysun'un, asker ve sivil şehitlerimizin acıları Türkiye'deki her evin acısı ve yasıdır. Vatan mücadelesinde şehit olan Azerbaycan'ın kahraman askerlerini ve masum sivilleri rahmetle anıyor, gazilere de acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Topçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye, vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceklerini, devletimizin ve milletimizin kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu bütün dünyaya ilan ettiğini belirtti.

"Türkiye ve Azerbaycan'a düşmanlık kaybettirir"

Türkiye ile Azerbaycan'ın bölgesinde barış ve huzurun öncüsü olduklarını belirten Topçu, "Türkiye ve Azerbaycan her zaman kendilerinin refah ve huzurunun komşuları olan ülkelerin huzur ve refahına bağlı olduğu idrakinde olmuş, bölgesinde ve dünyada barış ve huzurun öncüsü olan iki büyük devlet tek bir millettir. Azerbaycan ve Türkiye büyük medeniyetler kurmuş barışın, refahın adaletin, nizam ve merhametin sembolü olmuş büyük bir millet, ciddi devlet tecrübesine de sahip olan iki ülkedir. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın sabrını sınamak egemenliklerine ve topraklarına göz dikip düşmanlık yapmak herkese çok şey kaybettirir ama dostlukları herkese çok şey kazandırır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Karabağ, Sivil, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Topçu: 'Aklımız fikrimiz işgalci Ermenistan askerlerini 'it kovar gibi kovalayan' kahraman evlatlarımızla' - Son Dakika


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