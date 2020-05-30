Topçu, Karabağ Gazisi İbad Hüseyinli'nin 50'nci doğum gününü unutmadı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Karabağ Gazisi ve Ermeni Çete Lideri Monte Melkonyan'ı savaş meydanında öldürmesiyle ün yapmış İbad Hüseyinli'yi 50'nci doğum günü münasebetiyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, telekonferans yoluyla Azerbaycan'a bağlanarak Karabağ Gazisi kahraman İbad Hüseyinli'ye övgü dolu sözlerle hitap etti. 'Yaşayan Kahraman' diye hitap ettiği İbad Hüseyinli'nin doğum gününü kutlayan Topçu, "Türk dünyasının kahraman evladı İbad Hüseyinli benim kardeşim dediğim ve tanımaktan şeref duyduğum bir şahsiyettir. Azerbaycan'ımızın yetiştirdiği Karabağ savaşında en ön safta çarpışmış, gazi olmuş yaşayan kahraman bir kardeşimizdir. Kendisine, 50'nci ad gününde nice uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ONUN KAHRAMANLIĞI SADECE SAVAŞ MEYDANINDA DEĞİL"

Topçu, Hüseyinli'yle ilgili de özel açıklamalarda bulundu. Topçu, "İbad'ın yaptığı kahramanlıklar neticesinde Türk dünyasının büyük devlet adamı Haydar Aliyev'de kendisini bayrak madalyasıyla ödüllendirmiştir. İbad, Türk dünyası kahramanı olmasının yanında, çok kadirşinas bir kişiliğe sahip olup, sadece savaş meydanındaki kahramanlığıyla değil, dostluğu ve kardeşliğiyle de merhum Haydar Aliyev'in 'iki devlet, bir millet' tarifindeki kardeşliğini de kendisinde görebilmeniz mümkün. Ben Azerbaycan'a gittiğim zaman Karabağ Şavaşı'nın yaşandığı toprakları İbad sayesinde görmüş oldum. Kendisiyle Ermeni bombalarının düştüğü Çemenli'ye, Ağdam'a gittik. Orada şehitlerimizin evlerini ziyaret ettik, sınıra kadar ilerledik. Ermeniler'ce İbad'a düzenlenen suikastin yapıldığı ve şehitlerimizin olduğu yerleri görme imkanımız oldu" diye konuştu.

"İBAD GİBİ İNSANLAR TOPLUMLARIN MİHENK TAŞI, MİLLİ REFLEKSİDİR"

İbad Hüseyinli'nin sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için rol model olduğuna değinen Topçu, "İbad'ın Karabağ'da vermiş olduğu mücadelenin seminerlerle, konferanslarla anlatılmasını hep istemişimdir. Bununla ilgili birçok faaliyet yaptık ama yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bizim şöyle bir eksiğimiz oluyor kahramanlarımıza, büyük devlet adamlarımıza, entellektüellerimize hayattayken pek dikkat etmiyor ancak onlar ahirete intikal edince kıymetlerini anlıyoruz. Bu alışkanlığımızdan vazgeçmemiz lazım. İbad Hüseyinli gibi yaşayan kahramanlarımızı toplumun önüne koyup, gelecek kuşaklara bir rol model olarak sunmak geleceğimiz için de çok önemli. İnşallah bundan sonra bu kahraman evlatlarımızı üniversitelerimiz, STK'larımız ele alır, onların hayatlarını, yaptıklarını toplumun önüne koyar ve anlatır. Çünkü ifade ettiğim gibi bütün Türk dünyasının istiklal ve istikbali için İbad gibi kahramanların, bilinmesi ve tanınması gerekir. İbad gibi insanlar toplumların mihenk taşı, milli refleksidir. Onlar olmadan size yapılan her saldırıyı sünger gibi içinize çeker, parçalanıp yok olduğunuz zaman aklınız başınıza gelir. Fakat İbad gibi vatanınız tehlikeye düştüğü zaman, sağına soluna bakmadan ayağa kalkıp, göğsünü düşmana siper eden kahramanlarınız olursa siz dünya durdukça var olursunuz. Allah onların eksikliğini vermesin, İbad kardeşime de Cenabı hak uzun ömürler nasip etsin 50'nci ad günü kutlu olsun" açıklamasında bulundu.

İBAD HÜSEYİNLİ KİMDİR?

1970'te Karabağ'da doğmuş, ortaokulu bitirdikten sonra askere gitmiş, Yurduna döndükten sonra ilan edilmemiş Karabağ Savaşı'na gönüllü olarak katılmış ve bir istihbarat birliğinin komutanlığına getirilmiştir. Dağlık Karabağ topraklarının bir bölümünün korunup saklanmasında, Ermenilerin Kür Nehri kıyılarına çıkmalarının önlenmesinde üstün hizmetleri olmuştur. 1993 Haziran'ında, gerçek adı Monte Melkonyan olan ASALA liderini öldürmüş; aynı yıl operasyon dönüşü sırasında anti tank mayını sebebiyle ağır bir şekilde yaralanmış ve 28 gün komada kalmıştır. Uzun süre gördüğü tedavi sonrasında, doktorunun bütün muhalefetine rağmen savaş bölgesine dönmüştür. 1994'yılında Haydar Aliyev, onun hizmet ettiği birliğe gitmiş ve kendisine "Sengerde Milli Kahraman" adını verdiğini duyurmuştur. 1994 yılı 9 Ekim'inde de "Azerbaycan Bayrağı" nişanı ile ödüllendirilen İbad Hüseyinli evli ve üç çocuk sahibidir.

(Emin Kuvat/İHA)