Topçu: "Kars, Ardahan, Iğdır illeri birliğimizin ve dirliğimizin sembolü olan serhat illerimizdir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Topçu: 'Kars, Ardahan, Iğdır illeri birliğimizin ve dirliğimizin sembolü olan serhat illerimizdir' - Son Dakika

Topçu: "Kars, Ardahan, Iğdır illeri birliğimizin ve dirliğimizin sembolü olan serhat illerimizdir"

6 saat önce

"4. Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri"nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Kars, Ardahan, Iğdır illeri birliğimizin ve dirliğimizin sembolü olan serhat illerimizdir" dedi.

Topçu:

"4. Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri"nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Kars, Ardahan, Iğdır illeri birliğimizin ve dirliğimizin sembolü olan serhat illerimizdir" dedi.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan "4. Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri"nin açılışına katıldı. Fuar alanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Topçu, "4. Kars, Ardahan, Iğdır tanıtım günlerinde hemşerilerimle beraberim. Çok muhteşem bir katılım var. Kars, Ardahan, Iğdır illeri birliğimizin ve dirliğimizin sembolü olan serhat illerimizdir. Bu serhat illerimizin insanları tarih boyunca vatanın, milletin, devletin tekliği ve varlığı için bedel ödemiş, şehit ve gaziler vermiş, vatan ve millet aşıklarıdır. Kars, Ardahan, Iğdır'ın havası ve suyu sert, Kürt'ü, Türkmen'i, Alevisi, Sünnisi ile insanları mert ve diğerkamdır. Ben bu organizasyonda emeği geçen Kars Ardahan Iğdır (KAI) Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım ve emeği geçen tüm paydaşları kutluyorum" dedi.


"Türk yargısından derslerini aldılar"


Bir gazetecinin, FETÖ adına 64 kişiyi usulsüz dinledikleri gerekçesiyle 211 sanığın yargılandığı 'VIP dinleme' davası kararıyla ilgili sorusu üzerine Topçu, şunları söyledi:


"Hukuksuz ve kanunsuz yapılan korsan dinlemeler, küresel terör örgütü FETÖ eliyle hedef olarak seçtiği insanlara karşı tehdit ve şantaj amacıyla FETÖ ve yandaşlarınca yapılmıştır. Diğer terör saldırılarında olduğu gibi bu kanunsuz ve hukuksuz dinlemelerin dört kitapta da yeri yoktur. Devletimizin varlığına, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne kast etmek için her yolu deneyen bu küresel terör örgütünün piyonları, 'VIP dinleme' davası sonunda bağımsız Türk yargısından derslerini aldılar." - ANKARA

Ardahan, Iğdır, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
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