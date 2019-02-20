Son Dakika Haberleri: Topçu Okulunda Yaşanan Kazayla İlgili Bilgi Aldı

Topçu Okulunda Yaşanan Kazayla İlgili Bilgi Aldı

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı.

Topçu Okulunda Yaşanan Kazayla İlgili Bilgi Aldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:16 Kaynak: İHA

Ankara, Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı, Vasip Şahin, Güncel
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