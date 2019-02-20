Topçu Okulunda Yaşanan Kazayla İlgili Bilgi Aldı
39 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:16 Kaynak: İHA
1 Nisan'da Taburcu Olması Beklenen Deniz Baykal Antalya'ya Dönecek
TCDD Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Görevden Alındı
Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var
Meteorolojiden Vatandaşlara Kritik Uyarı! Kar Geliyor