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Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yanlısı kışlayı yakmaya çalıştı - Son Dakika

Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yanlısı kışlayı yakmaya çalıştı

28.07.2021 22:36

Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan PKK yanlısı yakalandı. 6 aracın zarar gördüğü yangını çıkaran şüphelinin suç dosyası kabarık çıktı.

Polatlı ilçesinde K. Ünal Y. adlı bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin arasından kışla içindeki otları tutuşturan Ünal Y. yangın çıkardı. Kışla içerisinde nöbet tutan askerlerin ihbarı üzerine Kışladaki itfaiye aracı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

6 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ, ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çıkan yangında askeriye içinde bulunan 6 ağacın zarar gördüğü ve yangını çıkaran K. Ünal Y. kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Kısa sürede yakalanan Ünal Y.'nin birçok suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! Kışlayı yakmaya çalıştı

ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Devlet büyüklerine hakaret ettiği ve devlet büyükleri adına sosyal medyada sahte hesaplar açtığı belirtilen Ünal Y.'nin PKK yanlısı videolar çektiği, Türk bayrağına küfürler ettiği, son olarak Polatlı'da bir yeri daha aynı şekilde yakma girişiminde bulunduğu ve yakalandığı öğrenildi.

Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! Kışlayı yakmaya çalıştı
Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! Kışlayı yakmaya çalıştı
Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yanlısı kışlayı yakmaya çalıştı

İtfaiye, Polatlı, Yangın, Füze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yanlısı kışlayı yakmaya çalıştı - Son Dakika


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