Topçular'a 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi

Seçim sürecinde Eyüpsultan'ın sokaklarını dolaşarak halkın sorun ve isteklerini dinleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, öncelikli projelerini vatandaşların ihtiyaçlarına göre belirleyerek tek tek hayata geçirmeye başladı.

Bu kapsamda Topçular Mahallesi'nin en büyük ihtiyacını karşılayacak 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi yapımı için proje hazırlanarak start verildi. Aile Sağlığı Merkezi'nde kurulacak "Sağlıklı Yaşam Ünitesi"nin ise büyük ilgi göreceği belirtiliyor. Üç kattan oluşan, bodrum ve zemin katla birlikte 671.5 metrekarelik bir alana kurulacak olan merkezin giriş katında 78.5 metrekarelik 112 Acil Servis alanı bulunacak. Bölgede sağlık konusunda yaşanan sorunlar, merkezin hizmete girmesiyle çözülmüş olacak.



Sağlıklı yaşam ünitesi büyük bir ihtiyacı karşılayacak



Daha önce Topçular'da bulunan 112 Acil ünitesi yenilenerek Aile Sağlığı Merkezi'nin giriş katında hizmet vermeye başlayacak. İçindeki birçok birimle vatandaşların sağlık sorunlarını çözecek kapasiteye sahip olacak Aile Sağlığı Merkezi'ndeki "Sağlıklı Yaşam Ünitesi" ise, son yıllarda yaşanan en büyük tıbbi sorunlardan "obezite"nin önlenmesi, sağlıklı ve dengeli beslenme vb. konularda vatandaşlara destek olacak.



Topçular Aile Sağlığı Merkezi'nde şu bölümler olacak: Aşılama ve Bebek İzleme Hizmetleri, Enjeksiyon-Pansuman Hizmetleri Odası, Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri, Laboratuvar Sonuç -Rapor Hizmetleri Odası, Kan Alma, Röntgen Odası, USG Odası, Psikolojik Danışmanlık Odası, Sosyal Hizmetler Danışmanlık Odası, Çocuk Gelişimi Danışmanlık Odası, Sigara Bırakma Polikliniği, Okul Sağlığı Bilimi Odası, Gebe Sağlığı ve İzleme Odası, Üreme Sağlığı ve KETEN Danışmanlığı Odası, Mamografi Ünitesi, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı Odası, Sağlıklı Beslenme Mutfağı, Fiziksel Aktivite Koçu, Fizyoterapi Hizmetleri Odası, Ergoterapi Hizmetleri Odası, Ayak Bakım Hizmetleri Odası, Bay-Bayan Fiziksel Aktivite Spor Salonu, Hasta Eğitim Odası, Tbc ve Diğer Bulaşıcı Hasta İzlemi, Aşı-PPD Test Odası, DGT Ünitesi, Bekleme Alanı.



"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli"



Eyüpsultan'da yaşayanların hayatlarını kolaylaştıracak, onların mutluluğunu bir yaşam standardına dönüştürecek projeleri hayata geçiren Başkan Deniz Köken, Topçular 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi'nin mahalle sakinlerinin en büyük istekleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda öncelikli projelerimizi zaman kaybetmeden hayata geçirmek için çalışıyoruz. Topçular Mahallemizde açacağımız 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi de bizim önem verdiğimiz projelerden. Proje hazırlandı; ekiplerimiz çalışmalara devam ediyor. Eyüpsultan'da yaşayan her vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Birçok sağlık ünitesinin bir arada olduğu, bir nevi butik hastane gibi hizmet verecek Topçular 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi açıldığında vatandaşlarımız hastalık ve sağlıkla ilgili problemlerini burada hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilecekler. Ayrıca Topçular Aile Sağlığı Merkezimiz, aynı zamanda Sağlıklı Yaşam Merkezi gibi hizmet verecek. İlçemizin büyük devlet hastanesi ihtiyacı için de çalışmalarımız sürüyor. Yakında bu konuda da Eyüpsultanlılara müjdeli haberlerimiz olacak" dedi. - İSTANBUL

