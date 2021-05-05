Topçular'da çöp ev temizlendi, evden bir kamyon çöp çıktı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi Önder Sokakta bulunan çöp biriktirme hastalığı bulunan vatandaşın çöp evi temizledi.

Çöp biriktirme hastalığı olan vatandaşın evi, aynı apartmanda oturan abisinin talebi üzerine vatandaşların sağlığını ve huzurunu sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi adına Zabıta Müdürlüğü ekipleri nezaretinde temizlendi. Aylardır biriktirilen çöpleri nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde yoğun bir temizlik çalışması yapıldı. Yaklaşık bir kamyon çöpün çıktığı evde, ayrıca koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemi de yapıldı. Daha önce evin belediye ekipleri tarafından iki kez temizlendiğini söyleyen Mustafa Kocabaş, "Maalesef kardeşim çöp hastalığı olan birisi. Allah belediyemizden ve Başkanımız Deniz Köken'den razı olsun. Ne zaman telefon etsek, ricada bulunsak belediye ekipleri gelip temizliyor, ilaçlıyorlar" dedi.