Topçuoğlu, "Anadolu'nun en etkin 50 iş insanı" arasında

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Ekonomist Dergisi tarafından düzenlenen araştırmada, "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" arasında yer aldı.

Ekonomist Dergisi tarafından sekizinci kez düzenlenen, "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma sonrası hazırlanan 50 kişilik listeye Gaziantep'ten Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu da girdi. Gaziantep merkezli Gülsan Holding, tekstil, otomotiv, enerji, inşaat gibi sektörlerdeki stratejik yatırımları ile dikkat çekiyor.

Yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayan ve hazırlanan listede ilk kez yer alan Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırmasının sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Gülsan Holding'in temelleri 1940'lı yıllara dayanmaktadır. İştigal ettiği her sektörde hep ilkleri başaran ve ilkeleri olan Gülsan Holding olarak temel amacımız, sürekli daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla birlikte ülkemizin kalkınması ve insanlarımızın huzur ve refahının daha da artmasını sağlamaktır. Gülsan Holding olarak eğitim, sağlık ve ibadethane gibi sosyal sorumluluk projelerine de önem vermekteyiz. Bu anlamda önceliğimiz eğitim olmaya devam etmektedir. Çünkü eğitim sorununu çözmeyen ülkelerin diğer sorunlarını çözmesinin mümkün olmadığını düşünmekteyiz. Bu amaçla, ülkemizin her anlamda daha hızlı gelişmesi ve kalkınması için eğitime katkı sunmayı sürdüreceğiz." - GAZİANTEP