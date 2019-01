Topçuoğlu'ndan Savunma Sanayine Yatırım Çağrısı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu, savunma sanayisinin millileştirilmesinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, savunma sanayine yatırım yapacak girişimcilere her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin savunma sanayisine yönelik yatırımlar açısından en ideal yer olduğunu belirten Mustafa Topçuoğlu, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi altyapısı tamamlandığı için yatırımcıya yeni maliyetler getirmiyor. Limana ve demir-çelik işletmelerine yakın bir konumdayız. Diğer taraftan Gaziantep'te uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren güçlü bir metal-makine sektörü var. Hatta savunma sanayine yönelik üretim yapan işletmelerimiz var. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak da, savunma sanayine yatırım yapacak firmalara gerekli desteği vermeye hazırız. Gerekirse yatırımla ilgili binaları OSB olarak biz inşa eder ve yatırımcıya kiraya verebiliriz" dedi.



Her türlü desteğe hazırız



Gaziantep'in savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda geçmişe dayanan bir hedefinin olduğunu hatırlatan Topçuoğlu, "Sanayi alanındaki sürdürülebilirliğin artırılmasında yeni yatırımların önemi büyüktür. Artık birbiriyle rekabet edecek değil, teknoloji ağırlıklı ve birbirini tamamlayan sektörlere yatırım yapılmalı. Gaziantep sanayisinin önemli hedeflerinden birisi de, savunma sanayine yöneliktir. OSB olarak savunma sanayisine yer ayırdık. Savunma sanayimizin dışa bağımlılığının azaltılarak millileştirilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Savunma sanayine yatırım yapmak isteyen yatırımcıları Türkiye'nin en ideal organize sanayi bölgesine bekliyoruz. Yeter ki yatırım yapsınlar, kendilerine her türlü desteğe hazırız" şeklinde konuştu.



Sanayi envanterine ihtiyaç var



Türkiye'deki sanayi potansiyelinin ortaya çıkarılması için sanayi envanterinin hazırlanması gerektiğini ifade eden OSB Başkanı Topçuoğlu, atıl kapasitenin önüne geçilerek, ülke kaynaklarının doğru yatırımlara aktarılmasını istedi. Topçuoğlu, "Öncelikle bir sanayi envanterinin çıkarılmasına ihtiyaç var. Hazırlanacak envanter ile sanayi potansiyelimiz ortaya konulmalı. Hangi sektörde ne kadar kapasitemiz var, ne kadarını kullanıyoruz bunlar tespit edilmeli. Bazı sektörlerde atıl kapasite yüzde 40'lara kadar çıkıyor. Bu sektörlere bir takım teşviklerin verilmesi bir tarafa, yeni yatırımların yapılmasına sınırlama getirilmeli. İzin verilmemeli. Çünkü ülke olarak kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.



En kötüsü geride kaldı



Ekonomide yaşanan sıkıntılara da değinen Mustafa Topçuoğlu, "En kötüsü geride kaldı. 2018 Yılının ikinci yarısından itibaren ülkemiz ekonomisine yönelik saldırılar yaşadık. Ülkemiz bu saldırıları büyük bir kararlılıkla püskürtmeyi başardı. Yaşadığımız ekonomik sıkıntıların büyük bölümü geride kaldı. 2019'un modernizasyon ve yatırım yılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

