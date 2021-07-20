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Tophane Çay Bahçesi hizmete açıldı - Son Dakika

Tophane Çay Bahçesi hizmete açıldı

20.07.2021 14:17
Tophane Çay Bahçesi hizmete açıldı, System.String[]

Tophane Çay Bahçesi, pandemi yasakları sonrası yeniden hizmette.

Tophane Çay Bahçesi, pandemi yasakları sonrası yeniden hizmette. Çay bahçesi, pandemi koşullarına göre 08.00-24.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş. tarafından işletilen Tophane Çay Bahçesi, korona virüs önlemleri kapsamında verilen aranın ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Masa oturma düzeninin de sosyal mesafe kuralları çerçevesinde planlandığı Tophane Çay Bahçesi Akdeniz manzarasını ayaklar altına seriyor.

Antalya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Tophane Çay Bahçesi yiyecek ve içecek seçenekleri, renkli konsepti, panoramik seyir terası ile her gün 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Pandemi kuralları gereği 150 kişiye hizmet veren tesis, serin yaz akşamlarının vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Tophane Çay Bahçesi, uygun fiyatları, atmosferi ve fast-food menüsü ile yemek için de tercih ediliyor. - ANTALYA

Tophane Çay Bahçesi hizmete açıldı
Tophane Çay Bahçesi hizmete açıldı
Tophane Çay Bahçesi hizmete açıldı

Antalya, Pandemi, Tophane, Çay, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tophane Çay Bahçesi hizmete açıldı - Son Dakika


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