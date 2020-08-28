TOPHANE'DE TRAMVAYLA OTOBÜS ÇARPIŞTI - Son Dakika

Kaza yapan tramvay ve otobüsü kaldırmak için çalışmalar sürüyor. Kazanın meydana geldiği yer havadan görüntülendi.

Beyoğlu Fındıklı 'da Bağcılar- Kabataş seferini yapan tramvay, o sırada dönüş yapan halk otobüsüne çarptı. Kazada otobüste bulunan iki kişi yaralanırken, tramvay seferleri çift yönlü olarak durdu.

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam