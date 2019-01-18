Son Dakika Haberleri: Tophane MTAL’de mesleki eğitim konuşuldu

Tophane MTAL’de mesleki eğitim konuşuldu

12 dakika önce

150. yıl etkinlikleri kapsamında, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin koordinatörlüğünde Erasmus Plus çerçevesinde yürütülen, 'Dört Adımda İstihdam' projesinin, fikri çıktıklarının paylaşıldığı 'Mesleki Eğitim ve İstihdam' konu başlığında bir panel düzenlendi.

Tophane MTAL’de mesleki eğitim konuşuldu, System.String[]
150. yıl etkinlikleri kapsamında, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin koordinatörlüğünde Erasmus Plus çerçevesinde yürütülen, 'Dört Adımda İstihdam' projesinin, fikri çıktıklarının paylaşıldığı 'Mesleki Eğitim ve İstihdam' konu başlığında bir panel düzenlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25 

Erasmus, Anadolu Lisesi, Tophane, Ekonomi
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