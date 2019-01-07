Tophane Mtal'de Tecrübe Paylaşımı

Bu kapsamda, Tophane E.M.L. Güçlendirme Vakfı Başkanı Necmettin Pınar ve 150. Yıl Kutlama Komitesi Başkanı Vehbi Varlık, 'Nasıl Başardım' isimli söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Bursa ve ülke sanayileşmesine önemli katkılar sağlayan pek çok değerleri yetiştiren Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kuruluşunun 150. Yılı kutlamaları, birbirinden farklı etkinliklerle sürüyor.

Bu etkinlikler kapsamında konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşide, Tophane MTAL'den mezun olmuş iş dünyası temsilcilerinden Tophane E.M.L. Güçlendirme Vakfı Başkanı Necmettin Pınar ve 150. Yıl Kutlama Komitesi Başkanı Vehbi Varlık, öğrencilere tecrübelerini aktardı. Okul Müdürü Yusuf Ay moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide konuşan Tophane E.M.L. Güçlendirme Vakfı Başkanı ve Pınar Metal AŞ sahibi Necmettin Pınar, okul ve iş hayatına dair deneyimlerini gençlere aktardı.

"Mesleğinizi çok iyi öğrenin, işinize odaklanın ve çok çalışın"

Okulu ve mesleği sevmenin çok önemli olduğunu ifade eden Pınar şunları söyledi: "150 yıllık bir okul olan Tophane MTAL, hem verdiği eğitim hem de sektöre kazandırdığı önemli ve nitelikli kişilerle şehrimizin ve ülkemizin gelişiminde büyük bir rol oynamıştır ve oynamaya da devam etmektedir. Bana göre Tophane'de okuduğunuz için diğer öğrenci arkadaşlarınızdan bir sıfır öndesiniz. Nerede olursa olsun Tophane MTAL mezunları her zaman birinci tercih olmuştur. Hayatta karşınıza birçok engel çıkacaktır. Önemli olan bunları aşabilmektir. Tabi bunları aşabilmek için de mesleğinizi çok iyi öğrenmeli, işinize odaklanmalı ve çok çalışmalısınız."

"Okula başladığımda kaderim değişti"

Tophane MTAL 150. Yıl Kutlama Komitesi Başkanı ve İNOKSAN firma sahibi Vehbi Varlık da öğrencilik anılarını ve başarı dolu hikâyesini öğrencilerle paylaştı. Tophane MTAL'in Bursa'nın iş dünyasına yön veren birçok değerini yetiştirdiğini hatırlatan Varlık şunları söyledi: "Okula başladığımda kaderim değişti. Ne öğrendiysem burada öğrendim. O yıllarda sanat okulundan mezun olmak önemliydi ve buradan mezun olanlar, üniversitelerden mezun olmuş mühendislerden çok daha becerikliydi. Sanat okulundan mezun olup üniversiteye gittiğimde bunu daha iyi anladım. Okul hayatımda diğer meslekleri de tanıma şansım oldu, atölyeleri gezdim, arkadaşlarla da hep konuşuyorduk. Öğretmen öğrenci ilişkisi de çok farklıydı. Çok iyi öğretmenlerimiz vardı."

"Ülke sizleri bekliyor"

Ülkenin kendini mesleki ve zanaat anlamında geliştirmiş insanlara ihtiyaç olduğunu belirten Varlık, kendisini dinleyen öğrencilere 'Ülke sizleri bekliyor' diye seslendi. İş ve ekip arkadaşlarını genelde sanat okulu mezunlarından seçtiğini de hatırlatan Varlık, öğrencilere önemli tavsiyelerde de bulundu. Varlık sözlerini şöyle noktaladı: "İş işten geçmeden bazı şeylerin farkında olun. Hayatınızın direksiyonu sizin elinizde nereye isterseniz oraya gidersiniz. Birinci hedefiniz buradan en iyi şekilde mezun olmak olmalıdır. Kimseyi suçlamayın ve bahane aramayın. Çünkü bahaneler sizi sadece avutur. İyi öğrenin ve çok çalışın. Hoşgörülü ve iyi niyetli olmak da önemli. İyi bir iletişim kurmaktan ve sosyal olmaktan vazgeçmeyin. Bir hedefiniz mutlaka olmalı. Ve ne yaparsanız yapın o işin en iyisini yapmaya çalışın."

Etkinlik soru cevap bölümü ile sona erdi. Söyleşinin ardından, Tophane MTAL Okul Müdürü Yusuf Ay tarafından Tophane E.M.L. Güçlendirme Vakfı Başkanı Necmettin Pınar ve 150. Yıl Kutlama Komitesi Başkanı Vehbi Varlık'a okul dönemlerine ait bir hediye takdim etti.

Tophane MTAL'in kuruluşunun 150. yılı, 2019 Haziran ayına kadar her ay yapılacak çeşitli etkinlikler ile kutlanacak.