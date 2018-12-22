Tophane MTAL'DEN Örnek Hareket

Kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kan bağışı etkinliği düzenlendi. Protokol imza töreninin ardından ilk kan bağışı Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden geldi.

Söz konusu protokolün, okulun 150. Yılı etkinliklerine dâhil edilmesiyle daha da bir anlam kazanan kan bağışı faaliyeti önceki gün okulda gerçekleştirildi. 'Bir insanı kurtaran bütün dünyayı kurtarır' sloganıyla başlatılan kampanyaya öğretmenler, öğrenciler, okul personeli, veliler ve mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

"YILDA İKİ KEZ TEKRARLIYORUZ"

Gün sonunda önemli bir bağış rakamına ulaştıklarını ifade eden Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yusuf Ay, tüm okullara örnek olmak istediklerini ifade etti. Ay şunları söyledi: "Bir gün boyunca süren kan bağışı faaliyetinde 162 ünite kan bağışı ile birlikte tek seferde bağışlanan en yüksek rakama ulaşılmıştır. Okulda 2014 yılından beri yılda iki kez tekrarlanan kan bağışlarında toplamda ise 858 ünite kan bağışlanmıştır. Kan bağışına destek veren okul personeline, öğrenci ve velilerimize çok teşekkür ederiz."