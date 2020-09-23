Tophane MTAL, TEKNOFEST Liselerarası İHA Yarışması'nda üçüncü oldu - Son Dakika

Tophane MTAL, TEKNOFEST Liselerarası İHA Yarışması'nda üçüncü oldu

TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen TÜBİTAK Liselerarası İHA Yarışması'na katılan Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, Türkiye üçüncüsü oldu.

Tophane MTAL, TEKNOFEST Liselerarası İHA Yarışması'nda üçüncü oldu, System.String[]

TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen TÜBİTAK Liselerarası İHA Yarışması'na katılan Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, Türkiye üçüncüsü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Liselerarası İHA Yarışması, TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk kez düzenlendi.

Liseli öğrencilerden oluşan takımlar, hazırladıkları projelerle yarışmaya katıldı. Türkiye genelinde 291 takımın başvuru yaptığı yarışmada 125 takımın başvurusu TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü.

Bursa Tophane MTAL öğrencileri, yarışmada "TOPHANE AYGÖK" takımıyla mücadele etti. Gaziantep Alleben Göleti'nde düzenlenen yarışlarda teknik şartları yerine getiren 79 takımla TEKNOFEST'e katılmaya hak kazandı. TOPHANE AYGÖK takımının projesi bu kapsamda düzenlenen yarışmaların sonunda Türkiye üçüncüsü oldu. Danışman öğretmen ve 5 öğrenciden oluşan ekip yarışmanın sonunda büyük bir sevinç yaşadı.

Yarışmaya Bursa'dan katılan ve 79 takım arasında yer alma başarısı gösteren Nilüfer İMKB Fen Lisesi ile Bursa Anadolu Lisesinin projeleri de TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık bulundu.

Yarışmanın ödülleri, 27 Eylül Pazar günü Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.

Havacılık, Türkiye, Tophane, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tophane MTAL, TEKNOFEST Liselerarası İHA Yarışması'nda üçüncü oldu - Son Dakika


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