TOPKAPI ALT GEÇİDİNİ SU BASTI - Son Dakika
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TOPKAPI ALT GEÇİDİNİ SU BASTI

7 saat önce

İstanbul'da, rüzgar ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

TOPKAPI ALT GEÇİDİNİ SU BASTI, System.String[]

İstanbul'da,  rüzgar ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

Topkapı alt geçidini gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yağışla birlikte su bastı. Alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların geçişi sırasında bazı sürücülerin birikintiyi atlatabilmek amacıyla araçlarını kaldırıma çıkarttığı görüldü. Olay yerine gelen İBB'ye bağlı ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Araçların kontrollü şekilde alt geçitten ilerlemesi sağlanırken, trafikte yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin tahliye çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Su birikintisi

-Belediye ekipleri nin gelmesi

-Çalışmalardan detaylar

-Araçların ilerlemesi

-Kaldırıma çıkan araçlar

-Genel ve detaylar


- İstanbul
İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
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