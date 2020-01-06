Topkapı'da alt geçidi su bastı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Topkapı'da alt geçidi su bastı - Son Dakika

Topkapı'da alt geçidi su bastı

7 saat önce

İstanbul'da devam eden sağanak yağmur nedeni ile Topkapı alt geçidinde Cevizliğbağ'dan Aksaray istikametinde bulunan yolu su bastı.

İstanbul'da devam eden sağanak yağmur nedeni ile Topkapı alt geçidinde Cevizliğbağ'dan Aksaray istikametinde bulunan yolu su bastı. Su baskını nedeni ile araçlar ilerlemekte zorlanırken suyun tahliyesi için İBB ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

(İHA)

Topkapı'da alt geçidi su bastı

İstanbul, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakırköy'deki dehşetin avm kamerasına yansıyan yeni görüntüsü
Tem'de meydana gelen kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor

Son Dakika Haberleri
19:15 Çelik: "Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi bütünlüğünün sağlanması Türkiye'nin milli... - Son Dakika
19:15 DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika
19:13 TEM'de kaza: Yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı - Son Dakika
19:13 Antalya alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecek - Son Dakika
19:13 Başakşehir'de 2 katlı binanın çatısı başka binanın çatısına uçtu - Son Dakika
19:01 Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:45 İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 19:20:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Topkapı'da alt geçidi su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]