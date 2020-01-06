Topkapı'da alt geçidi su bastı - Son Dakika

Topkapı'da alt geçidi su bastı
7 saat önce
İstanbul'da devam eden sağanak yağmur nedeni ile Topkapı alt geçidinde Cevizliğbağ'dan Aksaray istikametinde bulunan yolu su bastı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
İstanbul'da devam eden sağanak yağmur nedeni ile Topkapı alt geçidinde Cevizliğbağ'dan Aksaray istikametinde bulunan yolu su bastı. Su baskını nedeni ile araçlar ilerlemekte zorlanırken suyun tahliyesi için İBB ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
(İHA)
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