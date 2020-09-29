Topkapı'da altgeçidi su bastı: Servis minibüsü içerisindeki insanlarla mahsur kaldı - Son Dakika

Topkapı'da altgeçidi su bastı: Servis minibüsü içerisindeki insanlarla mahsur kaldı

İSTANBUL - Topkapı'da altgeçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İki otomobil tamamen sulara gömüldü. Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi